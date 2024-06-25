"Перестал пить": Калашникова раскрыла, как Лепс изменился после встречи с 18-летней Авророй
Калашникова: Встретив 18-летнюю девушку, Лепс бросил пить и занялся спортом
Григорий Лепс с юной возлюбленной Авророй. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
Певец Григорий Лепс нашёл в своей новой молодой возлюбленной спасение после тяжёлого развода. Встретив 18-летнюю Аврору, 61-летний артист перестал пить и занялся спортом. Об этом рассказала певица Анна Калашникова.
Лепс появился в сопровождении молодой красотки на Премии Муз-ТВ. Видео © Life.ru
"Расставшись с женой, он остался фактически один — дети же за границей учатся. Одиночество, тоска... Друзья Лепса отметили, что, встретив Аврору, он перестал пить, занялся спортом. Конечно, это юная подруга так хорошо влияет и на него, и на его здоровье", — отметила она в беседе с сайтом mk.ru.
Артистка подчеркнула, что намерения у Лепса достаточно серьёзные. Ходят слухи, что певец мог уже тайно жениться. Говоря о том, зачем молодой красотке отношения с человеком, который годится ей в отцы, Калашникова указала: не каждый из её ровесников так ухаживает, как мужчины в возрасте.
"Золотая молодёжь проматывает все деньги в клубах. А тут она получает такие букеты роз от Лепса (в среднем они стоят от 40 до 100 тысяч рублей), бриллиантовое кольцо за 30 миллионов рублей. Конечно, после таких ухаживаний юной девочке легко голову потерять", — считает артистка.
Калашникова убеждена, что Лепс напророчил любовь с Авророй. В пример она привела Наташу Королёву и Игоря Николаева: сначала они пели про "дельфина и русалку", а потом стали парой. Правда, через какое-то время разошлись. Но Лепса такая же участь, вероятно, не ждёт.
"У Лепса были другие строчки. У него в известной песне поётся: "Как же ты красива в свои восемнадцать!" Как спел, так и случилось в жизни. Я лично им желаю только счастья и не обращать внимания на коршунов, которые их уже начали клевать из-за разницы в возрасте", — заключила Калашникова.
В конце 2021 года суд официально развёл Лепса с женой после 20 лет брака. Главная сваха страны Роза Сябитова после этого называла музыканта завидным женихом, которому необходимо просто дать время, чтобы он сумел оправиться. Час пробил, когда певец познакомился с Авророй. Артист вышел в свет с 18-летней девушкой на Премии Муз-ТВ. Life.ru рассказывал, кто такая Аврора Киба, и показывал, как она выглядит в обычной жизни. При этом не все верят, что роман артиста с девушкой выльется во что-то большее. Бабушка потенциальной невесты тоже не думает, что свадьба состоится скоро.