"Перестал пить": Калашникова раскрыла, как Лепс изменился после встречи с 18-летней Авророй

Певец Григорий Лепс нашёл в своей новой молодой возлюбленной спасение после тяжёлого развода. Встретив 18-летнюю Аврору, 61-летний артист перестал пить и занялся спортом. Об этом рассказала певица Анна Калашникова.

Лепс появился в сопровождении молодой красотки на Премии Муз-ТВ. Видео © Life.ru

"Расставшись с женой, он остался фактически один — дети же за границей учатся. Одиночество, тоска... Друзья Лепса отметили, что, встретив Аврору, он перестал пить, занялся спортом. Конечно, это юная подруга так хорошо влияет и на него, и на его здоровье", — отметила она в беседе с сайтом mk.ru.

Артистка подчеркнула, что намерения у Лепса достаточно серьёзные. Ходят слухи, что певец мог уже тайно жениться. Говоря о том, зачем молодой красотке отношения с человеком, который годится ей в отцы, Калашникова указала: не каждый из её ровесников так ухаживает, как мужчины в возрасте.

"Золотая молодёжь проматывает все деньги в клубах. А тут она получает такие букеты роз от Лепса (в среднем они стоят от 40 до 100 тысяч рублей), бриллиантовое кольцо за 30 миллионов рублей. Конечно, после таких ухаживаний юной девочке легко голову потерять", — считает артистка.

Калашникова убеждена, что Лепс напророчил любовь с Авророй. В пример она привела Наташу Королёву и Игоря Николаева: сначала они пели про "дельфина и русалку", а потом стали парой. Правда, через какое-то время разошлись. Но Лепса такая же участь, вероятно, не ждёт.