Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми находятся в сильном шоке и панике из-за того, что не могут быстро добраться до ближайшего населённого пункта. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев происшествия.

Видео с места схода вагонов пассажирского поезда в Коми. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, пассажиров с серьёзными травмами в ближайшее время эвакуируют на бортах санитарной авиации. Часть людей довезут до пунктов временного размещения (ПВР) автобусы, а также вызвавшиеся помочь жители Инты на собственных автомобилях.

Тем временем администрация Воркуты, откуда следовал поезд, сообщает, что в результате ЧП в тяжёлом состоянии находятся три пассажира, а не 10, как сообщалось ранее.