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Регион
26 июня, 19:02

Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми находятся в сильном шоке и панике

Власти Воркуты сообщили о 3 пострадавших в тяжёлом состоянии после ЧП с поездом

Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми находятся в сильном шоке и панике из-за того, что не могут быстро добраться до ближайшего населённого пункта. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев происшествия.

Видео с места схода вагонов пассажирского поезда в Коми. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, пассажиров с серьёзными травмами в ближайшее время эвакуируют на бортах санитарной авиации. Часть людей довезут до пунктов временного размещения (ПВР) автобусы, а также вызвавшиеся помочь жители Инты на собственных автомобилях.

Тем временем администрация Воркуты, откуда следовал поезд, сообщает, что в результате ЧП в тяжёлом состоянии находятся три пассажира, а не 10, как сообщалось ранее.

"Поступает уточнение по пострадавшим. Состояние "тяжёлый" у трёх, а не [у] 10 человек", говорится в сообщении.

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Напомним, девять вагонов поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов вечером 26 июня. Изначально было известно о 12 пострадавших, однако затем сообщалось, что их число возросло до 70. Погибших, предварительно, нет. По факту случившегося СК завёл уголовное дело. Предположительно, как сообщили в РЖД, авария могла произойти из-за подмыва путей. Дорога к месту ЧП сильно размыта.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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