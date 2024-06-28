Погибшую при атаке на Севастополь дочь заммэра Магадана похоронили на Кубани
Погибшая в результате атаки София. Обложка © Telegram / Сергей Лесь
На Кубани похоронили восьмилетнюю дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова Софию. Об этом сообщил глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь.
"Сегодня в Крымске простились с восьмилетней Софией — дочерью нашего земляка, уроженца г. Крымска, заместителя мэра Магадана Олега Владимировича Аверьянова. В августе ей бы исполнилось девять лет. София навсегда останется в памяти родных малышкой, счастливой девочкой", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, ВСУ нанесли удар по отдыхающим на пляже севастопольцам 23 июня. Число пострадавших достигло 150 человек. Погибло четыре человека, в том числе дети. Среди них была и дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Чиновник с семьёй приехал в Севастополь на отдых. Позже стало известно, что удар ВСУ повредил 36 частных домов и 24 автомобиля. Власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учётом баллистических ракет.