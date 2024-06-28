Погибшую при атаке на Севастополь дочь заммэра Магадана похоронили на Кубани

"Сегодня в Крымске простились с восьмилетней Софией — дочерью нашего земляка, уроженца г. Крымска, заместителя мэра Магадана Олега Владимировича Аверьянова. В августе ей бы исполнилось девять лет. София навсегда останется в памяти родных малышкой, счастливой девочкой", — написал он в своём телеграм-канале.