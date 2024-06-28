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28 июня, 13:43

Погибшую при атаке на Севастополь дочь заммэра Магадана похоронили на Кубани

Погибшая в результате атаки София. Обложка © Telegram / Сергей Лесь

Погибшая в результате атаки София. Обложка © Telegram / Сергей Лесь

На Кубани похоронили восьмилетнюю дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова Софию. Об этом сообщил глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь.

"Сегодня в Крымске простились с восьмилетней Софией — дочерью нашего земляка, уроженца г. Крымска, заместителя мэра Магадана Олега Владимировича Аверьянова. В августе ей бы исполнилось девять лет. София навсегда останется в памяти родных малышкой, счастливой девочкой", — написал он в своём телеграм-канале.

Заммэра Магадана обещал отомстить ВСУ за убитую в Севастополе дочь и других детей
Заммэра Магадана обещал отомстить ВСУ за убитую в Севастополе дочь и других детей

Напомним, ВСУ нанесли удар по отдыхающим на пляже севастопольцам 23 июня. Число пострадавших достигло 150 человек. Погибло четыре человека, в том числе дети. Среди них была и дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Чиновник с семьёй приехал в Севастополь на отдых. Позже стало известно, что удар ВСУ повредил 36 частных домов и 24 автомобиля. Власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учётом баллистических ракет.

Александра Мышляева
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