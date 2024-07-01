"Не бедные и отчаявшиеся": Политолог рассказал об изменении портрета среднестатистического ваххабита

Социальный портрет среднестатистического ваххабита со временем изменился, сейчас у данной идеологии, которая напоминает ранний революционный марксизм, имеется достаточно много сторонников среди образованных и обеспеченных мусульман. На это обратил внимание политолог Илья Ухов.

"В радикализм идут уже далеко совсем не бедные и отчаявшиеся люди. Не от безысходности и наличия финансовых проблем, а, наоборот, через рост информационной вовлечённости и воздействие салафитских проповедников. В террор приходят люди с высшим образованием, люди, которые могут себе позволить выезд за рубеж, многие имеют успешный бизнес", — написал он в телеграм-канале.

По словам эксперта, бесконтрольная миграция создаёт опасную ситуацию: идеология ваххабизма в РФ выходит на "режим самоокупаемости". Он добавил, что сегодня уже не нужно ввозить в страну "чёрный нал" для организации терактов и обеспечения работы салафитских проповедников. В то же время формируется радикальная идеология, которая предполагает, что чуждые традиционным коренным народам этносы будут жить не вместе с другими, а "вместо" них.

Как заметил Ухов, кроме идеологического существует и силовое крыло ваххабитов, которое развивается в подпольных поп-ММА клубах. Опыт государств Центральной Азии показывает, что салафиты могут проникать и на руководящие позиции в силовых структурах. Кроме того, в системе ФСИН создаются "тюремные джамааты", "сила" которых была показана во время захвата сотрудников в ростовском СИЗО.

Говоря о сходствах ваххабитской идеологии с ранним революционным марксизмом, политолог в первую очередь обратил внимание на апеллирование к идеалам "всеобщей справедливости" и эксплуатацию социальных проблем в не самых благополучных регионах.