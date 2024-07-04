Путин объяснил, почему прекращение огня на Украине сейчас невозможно

В то же время президент отметил, что Москва не может быть уверена в том, что Киев аналогично российской стороне согласится сложить оружие и прекратить обстрелы. Путин обратил внимание на то, что ещё два года назад страны договорились отозвать солдат, однако от Украины в и тоге не последовало никаких ответных шагов. По его словам, западные лидеры пояснили, что киевский режим не может контролировать все свои ВС, потому что там якобы есть те, кто приказам центральных властей просто не следует и не подчиняется. Именно поэтому просто взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги Россия просто не может, констатировал Путин.