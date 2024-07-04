Путин объяснил, почему прекращение огня на Украине сейчас невозможно
Путин: Прекращение огня на Украине невозможно без чётких договорённостей
Российский президент Владимир Путин заявил, что любое прекращение огня на Украине невозможно без достижения чётких необратимых договорённостей. Такое мнение глава государства озвучил на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно", — указал глава РФ.
В то же время президент отметил, что Москва не может быть уверена в том, что Киев аналогично российской стороне согласится сложить оружие и прекратить обстрелы. Путин обратил внимание на то, что ещё два года назад страны договорились отозвать солдат, однако от Украины в и тоге не последовало никаких ответных шагов. По его словам, западные лидеры пояснили, что киевский режим не может контролировать все свои ВС, потому что там якобы есть те, кто приказам центральных властей просто не следует и не подчиняется. Именно поэтому просто взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги Россия просто не может, констатировал Путин.
"Нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался, для того чтобы улучшить своё положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооружённого конфликта", — добавил он.
Ранее Life.ru сообщал о том, что Зеленский отверг предложение прекратить огонь на Украине "без чёткого плана". Однако он заявил, что готов согласиться на прекращение огня в случае, если договорённость будет достигнута "на понятной международной площадке в присутствии стран, лидерам которых доверяют".
Напомним, в июне Путин назвал условия для мирных переговоров с Киевом. По его словам, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от вступления в НАТО и другие альянсы. Тогда, как подчеркнул Путин, огонь будет прекращён незамедлительно. Однако Киев поспешил отказаться от этого предложения. Тогда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что условия следующего мирного плана для Незалежной могут быть намного хуже. А 2 июля Виктор Орбан во время визита в Киев призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.
Telegram / Минобороны России