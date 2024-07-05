"Решения на поле боя нет": Сийярто поделился ожиданиями от встречи Путина и Орбана в Москве
Сийярто: Надеюсь, что визит делегации Венгрии в Москву приблизит мир на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Обложка © Life.ru
Визит делегации Венгрии в российскую столицу может сделать ближе мирное разрешение украинского конфликта, за прошедшие 2,5 года которого стало ясно, что его нельзя решить на поле боя. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Последние два с половиной года доказали, что война, идущая по соседству с нами, не имеет решения на поле боя. Чтобы положить конец человеческим страданиям, необходимы как можно скорейшие прекращение огня и мирные переговоры. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в Москве сможет приблизить мир", — написал венгерский дипломат на личной странице в социальной сети.
Напомним, что 2 июля Виктор Орбан посетил Киев с государственным визитом, где у него состоялась встреча с Владимиром Зеленским, которому он предложил подумать над прекращением огня ещё до начала мирных переговоров, но глава киевского режима отказался от этой идеи. А 5 июля премьер-министр Венгрии прилетел в Москву, чтобы продолжить свою "мирную миссию", его принял российский лидер Владимир Путин. Впоследствии в Кремле рассказали, как была согласована встреча руководителей наших стран.