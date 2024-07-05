"Решения на поле боя нет": Сийярто поделился ожиданиями от встречи Путина и Орбана в Москве

Визит делегации Венгрии в российскую столицу может сделать ближе мирное разрешение украинского конфликта, за прошедшие 2,5 года которого стало ясно, что его нельзя решить на поле боя. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Последние два с половиной года доказали, что война, идущая по соседству с нами, не имеет решения на поле боя. Чтобы положить конец человеческим страданиям, необходимы как можно скорейшие прекращение огня и мирные переговоры. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в Москве сможет приблизить мир", — написал венгерский дипломат на личной странице в социальной сети.