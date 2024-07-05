Премьер-министр Венгрии Орбан вылетел из Москвы ещё до начала грозы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который сегодня прилетал в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, вылетел из столицы до начала урагана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
"Премьер-министр покинул Москву до начала сильного ливня с грозой", — отметил он в беседе с агентством.
Как сообщал Life.ru, сегодня венгерский политик прилетел в Москву с мирной миссией, в рамках которой у него была запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Глава РФ в ходе переговоров отметил, что на Украине всё ещё не готовы отказаться от войны, но шансы победить у потерявших рейтинг украинских правителей "близки к нулю". Орбан отметил, что позиции властей России и Киева очень далеки друг от друга, поэтому для достижения мира нужно приложить много усилий. Он подчеркнул, что Европе очень нужен мир. Путин назвал переговоры с Орбаном весьма насыщенными.
Life.ru