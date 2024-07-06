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5 июля, 21:34

В скандальной базе "Миротворец" обновили информацию о венгерском премьере Орбане

В статье Орбана на сайте "Миротворец" появились данные о его визите в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

В статье о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане в украинской базе "Миротворец" появилась информация о его визите в Киев 2 июля. Сообщений о поездке политика в Москву 5-го числа информации пока нет, следует из данных сайта.

В карточке Орбана говорится, что он прибыл на Украину " с неанонсированным визитом", который стал "первым за многие годы". В последний раз политик приезжал в Киев в 2012 году для встречи с президентом Виктором Януковичем.

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Напомним, Виктор Орбан оказался в базе "Миротворца" весной 2022 года. Причиной этого стал отказ пропускать военную помощь для Украины через Венгрию.

Ранее Life.ru рассказывал, что венгерский премьер прилетел в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Орбан попытался призвать украинского президента рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, но встретил только непонимание. Вскоре политик оказался в Москве с целью продолжения "мирной миссии". Там он переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Анатолий Симоненко
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