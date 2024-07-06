В скандальной базе "Миротворец" обновили информацию о венгерском премьере Орбане

В статье о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане в украинской базе "Миротворец" появилась информация о его визите в Киев 2 июля. Сообщений о поездке политика в Москву 5-го числа информации пока нет, следует из данных сайта.

В карточке Орбана говорится, что он прибыл на Украину " с неанонсированным визитом", который стал "первым за многие годы". В последний раз политик приезжал в Киев в 2012 году для встречи с президентом Виктором Януковичем.