Как у Шекспира: В США рассказали о распре между родными Байдена и его помощниками
NBC: Конфликт между членами семьи Байдена и его помощниками усугубляется
Отношения между членами семьи президента США Джо Байдена и его ближайшими помощниками становятся всё более напряжёнными. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на осведомлённые источники.
По информации журналистов, конфликт между родными политика и его помощниками назревал достаточно давно и серьёзно обострился после катастрофического выступления на теледебатах с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. Так, семья действующего американского лидера винит его команду в плохих советах, которые стали причиной провального выступления. Помощники же считают, что родные президента не осознают сложившиеся политические реалии и в своих действиях руководствуются намерением свести счёты. По данным NBC, члены семьи политика уже обсуждали возможность уволить с должности его помощника Аниту Данн и её мужа, личного адвоката Байдена Боба Бауэра.
Более того, телеканал сообщает, что и между помощниками главы Белого дома далеко не по всем вопросам есть консенсус. К примеру, некоторые из них убеждены, что президент Штатов лучше выступает перед публикой без телесуфлёра и заранее заготовленных речей, тогда как остальные полагают, что его надо страховать от ошибок, которые могут возникать при неподготовленных выступлениях. Есть и такие, кто думает, что страх поражения в президентской гонке привёл к гиперопеке над Байденом и это негативно отразилось на его навыках политической борьбы.
Напомним, что дебаты Байдена и Трампа состоялись 28 июня в штате Атланта. Дискуссия затрагивала широкий спектр вопросов внутренней и внешней политики, а оппоненты не отказывали себе во взаимных оскорблениях. После выступления действующий лидер Штатов рассказал своей жене, что плохо себя чувствовал и не в полной мере понимал, что происходило во время мероприятия. После этого Байден дал интервью ведущему телеканала ABC Джорджу Стефанопулусу, в котором оправдался за прошедшие недавно провальные дебаты. В разговоре 81-летний американский лидер дал понять, что не снимет свою кандидатуру с президентской гонки добровольно. Также он уклончиво ответил на вопрос о тесте на умственные способности. Интервью Байдена напугало демократов.
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