Как у Шекспира: В США рассказали о распре между родными Байдена и его помощниками

По информации журналистов, конфликт между родными политика и его помощниками назревал достаточно давно и серьёзно обострился после катастрофического выступления на теледебатах с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. Так, семья действующего американского лидера винит его команду в плохих советах, которые стали причиной провального выступления. Помощники же считают, что родные президента не осознают сложившиеся политические реалии и в своих действиях руководствуются намерением свести счёты. По данным NBC, члены семьи политика уже обсуждали возможность уволить с должности его помощника Аниту Данн и её мужа, личного адвоката Байдена Боба Бауэра.

Более того, телеканал сообщает, что и между помощниками главы Белого дома далеко не по всем вопросам есть консенсус. К примеру, некоторые из них убеждены, что президент Штатов лучше выступает перед публикой без телесуфлёра и заранее заготовленных речей, тогда как остальные полагают, что его надо страховать от ошибок, которые могут возникать при неподготовленных выступлениях. Есть и такие, кто думает, что страх поражения в президентской гонке привёл к гиперопеке над Байденом и это негативно отразилось на его навыках политической борьбы.