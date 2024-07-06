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6 июля, 18:59

Как у Шекспира: В США рассказали о распре между родными Байдена и его помощниками

NBC: Конфликт между членами семьи Байдена и его помощниками усугубляется

Отношения между членами семьи президента США Джо Байдена и его ближайшими помощниками становятся всё более напряжёнными. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на осведомлённые источники.

По информации журналистов, конфликт между родными политика и его помощниками назревал достаточно давно и серьёзно обострился после катастрофического выступления на теледебатах с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. Так, семья действующего американского лидера винит его команду в плохих советах, которые стали причиной провального выступления. Помощники же считают, что родные президента не осознают сложившиеся политические реалии и в своих действиях руководствуются намерением свести счёты. По данным NBC, члены семьи политика уже обсуждали возможность уволить с должности его помощника Аниту Данн и её мужа, личного адвоката Байдена Боба Бауэра.

Более того, телеканал сообщает, что и между помощниками главы Белого дома далеко не по всем вопросам есть консенсус. К примеру, некоторые из них убеждены, что президент Штатов лучше выступает перед публикой без телесуфлёра и заранее заготовленных речей, тогда как остальные полагают, что его надо страховать от ошибок, которые могут возникать при неподготовленных выступлениях. Есть и такие, кто думает, что страх поражения в президентской гонке привёл к гиперопеке над Байденом и это негативно отразилось на его навыках политической борьбы.

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Напомним, что дебаты Байдена и Трампа состоялись 28 июня в штате Атланта. Дискуссия затрагивала широкий спектр вопросов внутренней и внешней политики, а оппоненты не отказывали себе во взаимных оскорблениях. После выступления действующий лидер Штатов рассказал своей жене, что плохо себя чувствовал и не в полной мере понимал, что происходило во время мероприятия. После этого Байден дал интервью ведущему телеканала ABC Джорджу Стефанопулусу, в котором оправдался за прошедшие недавно провальные дебаты. В разговоре 81-летний американский лидер дал понять, что не снимет свою кандидатуру с президентской гонки добровольно. Также он уклончиво ответил на вопрос о тесте на умственные способности. Интервью Байдена напугало демократов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Юрий Лысенко
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