СК РФ предъявил обвинения в терроризме по делу о нападениях в Дагестане

Следователи предъявили обвинения по делу о нападениях в Дагестане 23 июня. Об этом сообщает СК РФ.

"Непосредственно после совершённых преступлений был задержан ряд подозреваемых, которым предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), и они заключены судом под стражу", — указано в сообщении ведомства.