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8 июля, 16:15

СК РФ предъявил обвинения в терроризме по делу о нападениях в Дагестане

Сгоревшие при теракте машины у православного храма в Махачкале. Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Сгоревшие при теракте машины у православного храма в Махачкале. Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Следователи предъявили обвинения по делу о нападениях в Дагестане 23 июня. Об этом сообщает СК РФ.

"Непосредственно после совершённых преступлений был задержан ряд подозреваемых, которым предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), и они заключены судом под стражу", — указано в сообщении ведомства.

Также правоохранители проверяют на причастность к теракту других лиц, включая тех, кто "привлёк внимание общественности в связи с данным происшествием".

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Напомним, 23 июня в дагестанских городах Махачкале и Дербенте группа вооружённых террористов открыла стрельбу по полицейским и устроила поджоги в церквях и синагоге. В результате атаки погибло 22 человека, большинство из которых — правоохранители. Все пятеро террористов были убиты, двое из них — братья Адиль и Осман — оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника после этого освободили от должности и задержали. После этого шестеро братьев исполнителей теракта записали видео, в котором попросили прощения у пострадавших во время нападения и подчеркнули, что всегда были против терроризма и экстремизма. Суд в Махачкале арестовал их на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Сегодня их освободили из-под ареста.

Никита Никонов
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