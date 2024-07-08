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8 июля, 17:11

Путин наградил мужчину, погибшего при попытке обезвредить террориста в "Крокусе"

Сотрудник Внуково, погибший в результате теракта в "Крокусе". Обложка © VK / Внуково | Внуковское Кокошкино Марушкинское М125

Сотрудник Внуково, погибший в результате теракта в "Крокусе". Обложка © VK / Внуково | Внуковское Кокошкино Марушкинское М125

Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, погибшего при попытке обезвредить террориста в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). Соответствующий в понедельник, 8 июля, был размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича — директора центра управления и координации акционерного общества "Международный аэропорт "Внуково", город Москва (посмертно)", — сказано в документе.

Ранее сын погибшего Александр Николаенков заявил, что во время атаки террористов его отец попытался добежать до одного из стрелявших, когда тот перезаряжался, чтобы обезвредить преступника. В результате мужчина погиб под огнём другого боевика.

В Подмосковье воздвигнут мемориал жертвам теракта в "Крокусе"
В Подмосковье воздвигнут мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

Теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям и подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. СК выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. О причастности Киева к теракту в "Крокусе" говорили и постпред России при ООН Василий Небензя, и Сергей Шойгу, и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Никита Осипов
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