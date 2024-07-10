Стало известно, какой инсайт по переговорам с Киевом Орбан раздобыл в Москве
El Pais: Путин и Си Цзиньпин рассчитывают на переговоры с Украиной в 2024 году
Мирные переговоры между Москвой и Киевом могут состояться до конца 2024 года. К такому выводу пришла испанская газета El País, изучив отчёты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай. По его словам, этого мнения придерживаются как президент России Владимир Путин, так и председатель КНР Си Цзиньпин. Позиция украинских властей на этих переговорах в отчётах не отражена.
При этом El País утверждает, что в указанных отчётах Орбан позиционирует себя как лоббист европейской мирной инициативы для Украины, причём Европа, по его мнению, должна стать инициатором этого процесса, не дожидаясь Вашингтона, чьё внимание сейчас поглощено предвыборной кампанией.
Напомним, что 2 июля Орбан посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с Россией. Тот ожидаемо отклонил это предложение. А 5 июля венгерский лидер провёл 2,5-часовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а после Москвы отправился в Китай, где провёл переговоры с Си Цзиньпином. Из Пекина Орбан вылетел в США, с 9 по 11 июля пройдёт саммит НАТО.
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