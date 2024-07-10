Стало известно, какой инсайт по переговорам с Киевом Орбан раздобыл в Москве

Мирные переговоры между Москвой и Киевом могут состояться до конца 2024 года. К такому выводу пришла испанская газета El País, изучив отчёты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай. По его словам, этого мнения придерживаются как президент России Владимир Путин, так и председатель КНР Си Цзиньпин. Позиция украинских властей на этих переговорах в отчётах не отражена.