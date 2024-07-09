Стало известно содержание письма Орбана лидерам ЕС по итогам встречи с Путиным
"Европейская правда": Орбан описал итоги встречи с Путиным в письме Евросоюзу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан направил главе Европейского совета Шарлю Мишелю и остальным лидерам Европейского союза письмо, где подведены итоги его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на текст документа.
"В письме премьер-министр Венгрии уверяет, что во время визита он не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза, а утверждения об обратном беспочвенны", — говорится в материале.
По сведениям авторов материала, в письме Орбан заявляет о необходимости мира в регионе для экономического процветания Европы. При этом политик подчёркивает, что шансы добиться мирного разрешения конфликта снижены из-за отсутствия прямого контакта между вовлечёнными в конфликт сторонами.
Напомним, что 2 июля Виктор Орбан посетил с рабочим визитом Киев, где у него состоялась встреча с Владимиро Зеленским, на которой он предложил главе киевского режима подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до начала переговоров с Россией. Экс-юморист, как это ему свойственно, от этой идеи отказался. Уже 5 июля политик прилетел в Москву, где провёл переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, продлившиеся 2,5 часа. Свою миссию венгерский лидер назвал "миротворческой". Из столицы РФ Виктор Орбан направился в Китайскую Народную Республику для переговоров с её председателем Си Цзиньпином, а откуда он вылетел в Соединённые Штаты, где с 9 по 11 июля будет проходить саммит НАТО.