Стало известно содержание письма Орбана лидерам ЕС по итогам встречи с Путиным

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан направил главе Европейского совета Шарлю Мишелю и остальным лидерам Европейского союза письмо, где подведены итоги его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на текст документа.

"В письме премьер-министр Венгрии уверяет, что во время визита он не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза, а утверждения об обратном беспочвенны", — говорится в материале.