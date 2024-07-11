Песков: Давление на Орбана показывает, как сложно пробиваться трезвым голосам в ЕС
Виктор Орбан. Фото © Life.ru
На Западе остаются лидеры, которые придерживаются трезвых взглядов относительно отношений с Москвой, однако они подвергаются огромному давлению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В качестве примера он привёл заявления со стороны европейских лидеров по поводу мирной миссии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Песков: Давление на Орбана показывает, как сложно пробиваться трезвым голосам в ЕС. Видео © Life.ru
"Мало того что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок и чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в Совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому, конечно, трезвым голосам пробиваться через эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, что 2 июля Орбан посетил с рабочим визитом Киев, 5 июля он прилетел в Москву, где провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, из столицы РФ венгерский премьер направился в Китай, а оттуда — в Штаты, где с 9 по 11 июля проходит саммит НАТО. Свою миссию венгерский лидер назвал "миротворческой". Однако в ЕС набросились на политика и приступили к "болезненной порке" за встречу с Путиным.