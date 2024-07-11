Рябков: Финансовый след теракта в "Крокусе" ведёт к зарубежным заказчикам

Финансовый след теракта в подмосковном "Крокусе" ведёт к зарубежным заказчикам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в своей статье в журнале "Финансовая безопасность".

"Чудовищный теракт, совершённый в "Крокус сити холле" 22 марта 2024 года, вновь продемонстрировал миру опасность террористической угрозы и беспощадность тех, кто за ней стоит. Расследование ещё продолжается, но уже сейчас очевидно, что финансовый след ведёт к зарубежным заказчикам", — говорится в сообщении замминистра.