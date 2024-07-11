Рябков: Финансовый след теракта в "Крокусе" ведёт к зарубежным заказчикам
Финансовый след теракта в подмосковном "Крокусе" ведёт к зарубежным заказчикам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в своей статье в журнале "Финансовая безопасность".
"Чудовищный теракт, совершённый в "Крокус сити холле" 22 марта 2024 года, вновь продемонстрировал миру опасность террористической угрозы и беспощадность тех, кто за ней стоит. Расследование ещё продолжается, но уже сейчас очевидно, что финансовый след ведёт к зарубежным заказчикам", — говорится в сообщении замминистра.
Напомним, теракт в красногорском "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. СК выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. О причастности Украины к теракту в "Крокусе" говорил и постпред России при ООН Василий Небензя, и Сергей Шойгу, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Life.ru