Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа

Бывший личный врач экс-президентов США Дональда Трампа и Барака Обамы рассказал, что во время покушения на 45-го лидера Штатов в Пенсильвании его племянник получил ранение в шею. Его слова приводит телеканал Fox News.

"Мой племянник был на мероприятии. Они были в секции для друзей и родственников. Услышав выстрелы, все бросились на землю. Пуля по касательной задела его шею, оставив порез. У него началось кровотечение", — заявил Джексон.