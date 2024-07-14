Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа
Племянник экс-врача Трампа был ранен во время покушения на бывшего президента
Бывший личный врач экс-президентов США Дональда Трампа и Барака Обамы рассказал, что во время покушения на 45-го лидера Штатов в Пенсильвании его племянник получил ранение в шею. Его слова приводит телеканал Fox News.
"Мой племянник был на мероприятии. Они были в секции для друзей и родственников. Услышав выстрелы, все бросились на землю. Пуля по касательной задела его шею, оставив порез. У него началось кровотечение", — заявил Джексон.
Во время стрельбы племянник Джексона находился на трибуне за спиной Трампа. Второй пострадавший также находился неподалёку. Родственнику врача оказали помощь на месте.
Напомним, что в субботу во время митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа было совершено покушение. Политик получил ранение уха. Также пострадали ещё несколько человек, есть один погибший. Нападавшего ликвидировали на месте. Сын политика заявил, что данный инцидент не заставит Трампа сойти с пути политической борьбы. ФБР утверждает, что не владело информацией о подготовке нападения. Следствие считает, что преступник действовал в одиночку. Тем временем мировые лидеры начали выражать поддержку экс-президенту США.
ТАСС / АР / Gene J. Puskar