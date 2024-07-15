Стрелок был не один?: Экспертиза раскрыла интригующие детали покушения на Трампа
Аудиоэкспертиза показала, что на митинге в Трампа стреляли из трёх видов оружия
В ходе аудиоэкспертизы следствие выяснило, что на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании открыли стрельбу из трёх видов оружия. Об этом сообщает CNN.
"Согласно аудиоанализу директора Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере Каталины Григорас и старшего научного сотрудника того же учреждения Коула Уайткоттона, первые три выстрела относятся к предполагаемому оружию A, следующие пять — к предполагаемому оружию B, а последний акустический импульс был произведён возможным оружием C", — указывается в публикации.
Журналисты сразу припомнили заявление ФБР, которое гласило, что стрелок был лишь один. По их словам, в момент спуска курка оружие находилось на расстоянии 110–120 метров от Трампа.
Занятно, что Секретная служба США изначально знала о том, что крыша, с которой был произведён выстрел, едва не лишивший экс-президента головы, небезопасна. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с планированием операций ведомства.
"Крыша, с которой злоумышленник выстрелил в экс-президента Дональда Трампа во время предвыборного митинга, была идентифицирована Секретной службой как потенциальная уязвимость за несколько дней до мероприятия", — подчёркивает телеканал.
Как сообщил бывший высокопоставленный сотрудник ведомства, кто-то из силовиков обязательно должен был находиться на той самой крыше или следить за зданием, чтобы туда никто не смог проникнуть. Бывший сотрудник Секретной службы, отвечавший за безопасность кандидатов в президенты, Энтони Канджелоси заявил, что стрелявший наверняка отказался бы от идеи покушения, если бы заметил на выбранной им крыше сотрудника спецслужб.
Напомним, что Дональд Трамп едва не отправился на тот свет вследствие покушения на него во время митинга в Пенсильвании 13 июля. Пуля, предназначенная для него, задела лишь ухо политика. Стрелок Томас Мэтью Крукс находился со своей винтовкой на крыше одного из зданий неподалёку от сцены. Силовики устранили его после выстрела. Позже в ФБР сообщили, что не обладали данными о готовящемся покушении, и заверили народ в том, что преступник действовал в одиночку.
ТАСС / AP / Gene J. Puskar