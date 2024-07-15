Стрелок был не один?: Экспертиза раскрыла интригующие детали покушения на Трампа

В ходе аудиоэкспертизы следствие выяснило, что на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании открыли стрельбу из трёх видов оружия. Об этом сообщает CNN.

"Согласно аудиоанализу директора Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере Каталины Григорас и старшего научного сотрудника того же учреждения Коула Уайткоттона, первые три выстрела относятся к предполагаемому оружию A, следующие пять — к предполагаемому оружию B, а последний акустический импульс был произведён возможным оружием C", — указывается в публикации.

Журналисты сразу припомнили заявление ФБР, которое гласило, что стрелок был лишь один. По их словам, в момент спуска курка оружие находилось на расстоянии 110–120 метров от Трампа.

Занятно, что Секретная служба США изначально знала о том, что крыша, с которой был произведён выстрел, едва не лишивший экс-президента головы, небезопасна. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с планированием операций ведомства.

"Крыша, с которой злоумышленник выстрелил в экс-президента Дональда Трампа во время предвыборного митинга, была идентифицирована Секретной службой как потенциальная уязвимость за несколько дней до мероприятия", — подчёркивает телеканал.