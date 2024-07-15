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15 июля, 18:34

Команду Байдена задел за живое вывод Пескова о покушении на Трампа

Госдеп счёл неправильным вывод РФ о покушении на Трампа из-за атмосферы насилия

Дональд Трамп после покушения. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

Дональд Трамп после покушения. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

Администрация президента США считает неправильным вывод Кремля о том, что покушение на Дональда Трампа связано с созданной американскими властями атмосферой насилия. Так руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер прокомментировал слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова об истоках случившегося.

"Конечно, они совершенно не соответствуют действительности", — возразил Миллер в ответ на соответствующий вопрос журналистов на регулярном пресс-брифинге.

В Кремле заявили об усилении безопасности Путина, но не из-за покушения на Трампа
В Кремле заявили об усилении безопасности Путина, но не из-за покушения на Трампа

Как уже писал Life.ru, Песков не считает действующие власти США организатором попытки устранения кандидата в президенты Трампа. Однако, по его мнению, покушение является следствием созданной в Америке атмосферы насилия.

Попытка убийства Дональда Трампа была предпринята во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Пуля пролетела в считаных миллиметрах от головы политика, задев только ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, но сразу же был убит полицейскими. Не поверни Трамп голову, итог мог бы быть гораздо более плачевным. Сейчас в США вовсю ищут виноватых в покушении, попало и Секретной службе.

Андрей Бражников
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