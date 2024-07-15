Команду Байдена задел за живое вывод Пескова о покушении на Трампа

Администрация президента США считает неправильным вывод Кремля о том, что покушение на Дональда Трампа связано с созданной американскими властями атмосферой насилия. Так руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер прокомментировал слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова об истоках случившегося.

"Конечно, они совершенно не соответствуют действительности", — возразил Миллер в ответ на соответствующий вопрос журналистов на регулярном пресс-брифинге.