Команду Байдена задел за живое вывод Пескова о покушении на Трампа
Госдеп счёл неправильным вывод РФ о покушении на Трампа из-за атмосферы насилия
Дональд Трамп после покушения. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker
Администрация президента США считает неправильным вывод Кремля о том, что покушение на Дональда Трампа связано с созданной американскими властями атмосферой насилия. Так руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер прокомментировал слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова об истоках случившегося.
"Конечно, они совершенно не соответствуют действительности", — возразил Миллер в ответ на соответствующий вопрос журналистов на регулярном пресс-брифинге.
Как уже писал Life.ru, Песков не считает действующие власти США организатором попытки устранения кандидата в президенты Трампа. Однако, по его мнению, покушение является следствием созданной в Америке атмосферы насилия.
Попытка убийства Дональда Трампа была предпринята во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Пуля пролетела в считаных миллиметрах от головы политика, задев только ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, но сразу же был убит полицейскими. Не поверни Трамп голову, итог мог бы быть гораздо более плачевным. Сейчас в США вовсю ищут виноватых в покушении, попало и Секретной службе.