Байден принял вызов Трампа о ещё одних дебатах, но поставил условие

Президент США Джо Байден готов провести ещё одни политические дебаты со своим соперником в борьбе за пост главы государства Дональдом Трампом, но это должно произойти в оговорённое время — в сентябре, без предварительного дополнительного раунда. Своё условие политик озвучил в интервью телекомпании NBC.

"У нас будут ещё дебаты. <...> Я буду участвовать в дебатах с ним тогда, когда мы договорились. Мы с ним договорились провести их в сентябре", — заявил действующий американский лидер в ответ на вопрос о возможности дополнительного раунда дебатов до осени.