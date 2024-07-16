Байден принял вызов Трампа о ещё одних дебатах, но поставил условие
Байден заявил, что проведёт ещё один раунд дебатов с Трампом в сентябре
Президент США Джо Байден готов провести ещё одни политические дебаты со своим соперником в борьбе за пост главы государства Дональдом Трампом, но это должно произойти в оговорённое время — в сентябре, без предварительного дополнительного раунда. Своё условие политик озвучил в интервью телекомпании NBC.
"У нас будут ещё дебаты. <...> Я буду участвовать в дебатах с ним тогда, когда мы договорились. Мы с ним договорились провести их в сентябре", — заявил действующий американский лидер в ответ на вопрос о возможности дополнительного раунда дебатов до осени.
Ведущий также спросил у Байдена, не опасается ли он провала, подобного тому, что случился на дискуссии с Трампом в конце июня. На это политик ответил, что не планирует выступать на том уровне, который показал в Джорджии.
Напомним, что предыдущие дебаты Байдена с Трампом проводились 28 июня. Для действующего президента Штатов они прошли, мягко говоря, неважно — он выглядел растерянным и потерявшимся, что моментально сказалось на его рейтинге: он стремительно обвалился после завершения мероприятия. Позже в прессе появились сообщения, что ранее в Белый дом приглашали одного из главных специалистов по болезни Паркинсона. Впрочем, Байден заверил, что с его здоровьем всё отлично, он готов продолжать борьбу за пост президента и собирается одолеть Трампа. Тот, в свою очередь, предложил кандидату от Демократической партии провести новые дебаты уже на этой неделе.
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