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16 июля, 08:53

США захотели помешать России выдать Китаю результаты "вскрытия" натовских трофеев с СВО

В Конгрессе США запросили проверку данных по оружейным "урокам" от России к КНР

Что передаёт Россия: Спецкомитет США потребовал проверить данные по вооружению от РФ в сторону КНР. Танк Abrams ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Что передаёт Россия: Спецкомитет США потребовал проверить данные по вооружению от РФ в сторону КНР. Танк Abrams ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по Китаю потребовал у советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана узнать, какие данные по противодействию американскому вооружению Россия может передавать КНР. Об этом сообщило агентство Reuters.

Авторы письма считают, что методы борьбы России с американским оружием, "вероятнее всего, передаются" Китаю. Это касается и мер в сфере радиоэлектронной борьбы против высокоточных ракет США. Американские законодатели с тревогой заметили, что российские военные снизили эффективность некоторых видов западного оружия, намекнув на "вскрытие" и изучение трофеев с СВО.

Сейчас США продолжают беспокоится насчёт того, что Москва сотрудничает с Пекином, передавая полученные сведения об уязвимых местах американского вооружения. Это также вызывает серьёзное беспокойство у стран НАТО.

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Ранее российские инженеры изучили внутреннее устройство и особенности работы кассетного суббоеприпаса от американской ракеты ATACMS. Также наши специалисты разобрали европейскую ракету Storm Shadow и провели исследование её кумулятивной боевой части. Это помогло выяснить глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Из зоны СВО был вывезен немецкий танк Leopard. По мнению политолога, ценность для изучения в этой машине представляет система связи. "Вскрытию" подверглись и американская БМП Bradley, и танк Abrams.

Наталья Афонина
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