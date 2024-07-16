США захотели помешать России выдать Китаю результаты "вскрытия" натовских трофеев с СВО

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по Китаю потребовал у советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана узнать, какие данные по противодействию американскому вооружению Россия может передавать КНР. Об этом сообщило агентство Reuters.

Авторы письма считают, что методы борьбы России с американским оружием, "вероятнее всего, передаются" Китаю. Это касается и мер в сфере радиоэлектронной борьбы против высокоточных ракет США. Американские законодатели с тревогой заметили, что российские военные снизили эффективность некоторых видов западного оружия, намекнув на "вскрытие" и изучение трофеев с СВО.