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18 июля, 01:00

Экс-замминистра обороны Иванов заявил, что не виновен, и отказался от сделки со следствием

Бывший замминистра обороны Иванов отказался сотрудничать со следствием

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Он продолжает утверждать, что не виновен.

"Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности", — сообщил собеседник агентства.

Защита Иванова никак не стала комментировать это решение, заявив, что не может разглашать тайну предварительного следствия.

Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова
Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова

Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Бывшего заместителя министра обороны России подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Чиновник находится под стражей, его имущество и активы арестованы. СМИ писали, что сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет почти 1,2 миллиарда рублей. Срок следствия по уголовному делу Иванова ранее был продлён до 23 сентября текущего года.

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Анатолий Симоненко
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