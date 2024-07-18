Экс-замминистра обороны Иванов заявил, что не виновен, и отказался от сделки со следствием

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Он продолжает утверждать, что не виновен.

"Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности", — сообщил собеседник агентства.