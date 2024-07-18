Экс-замминистра обороны Иванов заявил, что не виновен, и отказался от сделки со следствием
Бывший замминистра обороны Иванов отказался сотрудничать со следствием
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Он продолжает утверждать, что не виновен.
"Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности", — сообщил собеседник агентства.
Защита Иванова никак не стала комментировать это решение, заявив, что не может разглашать тайну предварительного следствия.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Бывшего заместителя министра обороны России подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Чиновник находится под стражей, его имущество и активы арестованы. СМИ писали, что сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет почти 1,2 миллиарда рублей. Срок следствия по уголовному делу Иванова ранее был продлён до 23 сентября текущего года.
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