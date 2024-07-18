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18 июля, 11:09

Маск обратился к Шольцу из-за кощунственных слов немецкого комика про Трампа

Маск призвал Шольца прокомментировать слова комика о покушении на Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу и попросил его отреагировать на слова немецкого комика Себастьяна Хотца, который ранее разместил публикации с одобрением покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Владелец социальной сети оказался возмущён подобными высказываниями.

"Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?" — написал Маск.

Комик Себастьян Хотц работает на государственной немецкой радиостанции RBB ("Радио Берлина и Бранденбурга"). Помимо заявлений о Трампе, он юморист прокомментировал рассуждения Маска о собственной возможной смерти при загадочных обстоятельствах. Хотц отметил, что ничего ему не даёт большей надежды, чем это высказывание бизнесмена.

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Напомним, что 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Экс-президент США выступал на митинге в Пенсильвании, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс, прятавшийся с винтовкой на крыше здания неподалёку, сделал несколько выстрелов. Политик отделался лёгким ранением уха. Стрелявшего ликвидировали на месте. Один человек погиб, ещё несколько пострадали. В Штатах считают, что жизнь Трампа до сих пор находится в опасности. Глава Секретной службы Кимберли Читл признала вину за бреши в безопасности, однако отказалась уходить в отставку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Николай Рюмин
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