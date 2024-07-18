Маск обратился к Шольцу из-за кощунственных слов немецкого комика про Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу и попросил его отреагировать на слова немецкого комика Себастьяна Хотца, который ранее разместил публикации с одобрением покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Владелец социальной сети оказался возмущён подобными высказываниями.

"Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?" — написал Маск.