Мизулина заявила о попытках подкупа и угрозах убийством, упомянув блогеров Била и Тамаева

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что после начатой ею в прошлом году кампании против рекламы онлайн-казино, ей стали угрожать убийством. Детали ситуации она описала в личном телеграм-канале.

"После того, как мы в прошлом году начали кампанию против рекламы онлайн-казино, в мой адрес в полетели угрозы убийством. Но это ещё не всё. Ровно год назад, в августе 2023 года, онлайн-казино пытались меня "купить". Просили "закрыть глаза" на их деятельность. От их лица выступал блогер Эдвард Бил. Я сразу же написала заявление в полицию", — говорится в её постах.

Мизулина пояснила, что разговаривала с блогером, используя специальную аппаратуру, полученную от правоохранительных органов, вероятно, для записи общения. При этом она отметила, что до сих пор ждёт реакции главного управления МВД по Москве на составленное после того случая заявление.

Также общественный деятель сообщила, что команда "Лиги безопасного интернета" в 2023 году трижды участвовала в "контрольной закупке", которую устроили силовики, чтобы проверить деятельность блогера Била на предмет мошенничества. Помимо этого, они передавали полиции заявления от потерпевших от действий контент-мейкера, в том числе финансово. Вот только эти обращения пока ни к чему не привели.

"Куда делись все эти материалы и почему всё на этом закончилось — одному Богу известно. Почему пишу про Била? Потому что говорят, якобы скамеры Бил и Тамаев каким-то неизвестным образом взаимосвязаны", — подытожила Мизулина.