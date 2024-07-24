Жители грузинской провинции тоскуют по советскому прошлому и считают время, прожитое в СССР, лучшим в их жизни. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на местных жителей. Указывается, что, несмотря на подавляющую поддержку курса на сближение с Западом, население глубинки считает такие перспективы неубедительными.

"В стране сохраняется напряжённость между теми, кто видит будущее Грузии на Западе, и теми, кто тоскует по советскому прошлому с его стабильными доходами и доступной социальной инфраструктурой... Для многих <...> это было время изобилия и процветания, когда у всех была работа", — говорится в публикации.

Однако сегодня за пределами столицы процветают безработица, пьянство и наркомания. По словам плотника Давида Джакели из Казрети, в советские годы ныне депрессивный город был "настоящим коммунистическим оазисом". Аналогичное мнение высказал и житель шахтёрского посёлка близ Чиатуры, 68-летний Мамия Габескелиани.

Активистка за права трудящихся Сопо Джапаридзе отметила, что западные СМИ специально акцентируют внимание на недостатках СССР, в то время как после его распада жизнь в Грузии "деградировала во всех отношениях". А бывший сотрудник горно-обогатительного комбината в Казрети Датуна Капланишвили назвал советскую эпоху лучшей в его жизни, отметив, что участвующая в прозападных протестах молодёжь "ничего не понимает".