Криминалист предположил, что подрывник мог быть рядом в момент детонации в Land Cruiser на севере Москвы
Эксперт Кустов: Подрывник мог быть в 100 метрах от взрыва Land Cruiser в Москве
Злоумышленники могли находиться поблизости в момент взрыва Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Такое предположение сделал профессор криминалистики, доктор юридических наук Анатолий Кустов в беседе с 360.ru, объяснив принцип работы таких технологий.
По словам специалиста, взорвать бомбу можно несколькими способами. Например, взрывные устройства могут срабатывать на открытие двери в автомобиле или включение двигателя. Ко второму типу относятся бомбы с часовым механизмом. Также бывает радиоуправляемое оборудование, которое запускается по сигналу телефона или любого другого гаджета.
"Можно [активировать] на расстоянии, но дело в том, насколько сильный механизм передачи сигнала. Это может быть и 100 метров, и 500 метров от места взрыва", — подчеркнул криминалист.
В последнем случае преступник должен быть неподалёку от цели, чтобы наблюдать за происходящим. Иначе как он поймёт, когда нажимать на пуск, добавил специалист.
Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Этот момент попал на камеру наружного видеонаблюдения. В этот момент в салоне были мужчина с женой. Пострадавшему оторвало ступни, но он, несмотря на ужасную боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Изначально сообщалось, что пострадавший — офицер ВС РФ, замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов. Однако позже сам военный вышел на связь, заявив, что это был не его автомобиль.
На данный момент идёт расследование, следователи уже установили личность преступника и осмотрели авто, на котором он прибыл к месту подрыва.
Life.ru