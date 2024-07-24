Криминалист предположил, что подрывник мог быть рядом в момент детонации в Land Cruiser на севере Москвы

Злоумышленники могли находиться поблизости в момент взрыва Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Такое предположение сделал профессор криминалистики, доктор юридических наук Анатолий Кустов в беседе с 360.ru, объяснив принцип работы таких технологий.

По словам специалиста, взорвать бомбу можно несколькими способами. Например, взрывные устройства могут срабатывать на открытие двери в автомобиле или включение двигателя. Ко второму типу относятся бомбы с часовым механизмом. Также бывает радиоуправляемое оборудование, которое запускается по сигналу телефона или любого другого гаджета.

"Можно [активировать] на расстоянии, но дело в том, насколько сильный механизм передачи сигнала. Это может быть и 100 метров, и 500 метров от места взрыва", — подчеркнул криминалист.

В последнем случае преступник должен быть неподалёку от цели, чтобы наблюдать за происходящим. Иначе как он поймёт, когда нажимать на пуск, добавил специалист.