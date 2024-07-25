Следствие проверяет украинский след в деле о подрыве автомобиля в Москве
РИА "Новости": Подорвавший машину в Москве Серебряков мог быть завербован в РФ
Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, мог быть завербован в России. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах. Дистанционным путём это произошло или нет, выясняется.
Евгений Серебряков, который подорвал авто военного в Москве и сбежал в Турцию. Фото © Life.ru
"Анализируются его соцсети и личные данные", — сказал собеседник РИА "Новости", добавив, что следствие проверяет наличие в деле украинского следа.
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser — сразу, как только внутрь сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, однако он всё равно смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали подорзреваемого Евгения Серебрякова. Он покинул Россию всего через три часа после закладки взрывного устройства. За границей мужчина собирался купить лодку и уплыть в Грецию. Также турецкие власти установили его связи с бандами работорговцев. В РФ мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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