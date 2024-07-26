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26 июля, 08:49

Пострадавший при подрыве машины в Москве находится в стабильно тяжёлом состоянии

Мужчина, пострадавший при подрыве внедорожника на севере Москвы, находится в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом журналистам рассказали в медицинских службах. Ему оказывают необходимую помощь.

"Его супруга также сейчас проходит лечение, она получила осколочные ранения", — сказал собеседник ТАСС.

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Напомним, утром 24 июля на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser — в тот момент, когда внутрь сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, его с женой госпитализировали. По данным Life.ru, взрывчатка была заложена под днище внедорожника в районе педалей. В тот же день в Турции задержали самого подрывника — Евгения Серебрякова, который покинул Россию сразу после закладки взрывчатки. За преступление украинская сторона предложила ему гражданство Незалежной и 20 тысяч долларов. Именно на Украину он собирался отправиться из Турции.

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Life.ru

Матвей Константинов
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