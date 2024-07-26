"Несёт свет и надежду людям": Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на выборах

Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама и его жена Мишель официально поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выборах главы государства. Супруги отметили её "способность нести свет и надежду людям по всей стране".

"Мы с Бараком так рады поддержать её как кандидата от Демократической партии за её позитивный [настрой], чувство юмора и способность нести свет и надежду людям по всей стране. Мы тебя поддержим, Камала!" — написала Мишель Обама в соцсети X.