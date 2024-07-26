"Несёт свет и надежду людям": Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на выборах
Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на выборах
Барак Обама с Камалой Харрис. Обложка © Flickr / Whitehouse
Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама и его жена Мишель официально поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выборах главы государства. Супруги отметили её "способность нести свет и надежду людям по всей стране".
"Мы с Бараком так рады поддержать её как кандидата от Демократической партии за её позитивный [настрой], чувство юмора и способность нести свет и надежду людям по всей стране. Мы тебя поддержим, Камала!" — написала Мишель Обама в соцсети X.
По данным New York Times (NYT), Обама стал негласным наставником для Харрис. Газета, со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщает, что бывший американский лидер регулярно общается с Харрис и делится с ней своим политическим опытом. Кроме того, Обама контактирует с бывшими помощниками и другими ключевыми фигурами, которые могли бы способствовать успеху новоиспечённого кандидата в президенты США.
Напомним, действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов на фоне неудачных дебатов с главным оппонентом Дональдом Трампом, своего странного поведения на публичных мероприятиях и заражения коронавирусом. Его место заняла вице-президент Камала Харрис. Она и Трамп, по данным социологв, в настоящий момент имеют почти равный уровень поддержки. Накануне Харрис заявила, что вступила в президентскую гонку, однако официальное выдвижение состоится на съезде Демократической партии в августе.