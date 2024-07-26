Сделали убийцей: Эксперты объяснили, что вынудило обвиняемого в подрыве авто в Москве работать на Украину

Целью терроризма является устрашение большого круга людей и произведение шокирующего эффекта. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин, комментируя подрыв автомобиля в Москве руками Евгения Серебрякова.

"Терроризм, собственно говоря, направлен даже не на саму жертву, а на тех, кто за ней стоит, кто её почитает, скажем так, для кого это некий символ, скажем, Захар Прилепин, дочь Александра Дугина. Это люди известные, у которых большое количество подписчиков в телеграм-каналах, это идеологи, скажем, Новороссии", — пояснил эксперт.

Собеседник Life.ru добавил, что ещё даже до начала специальной военной операции (СВО) все более-менее известные полевые командиры, которые действовали в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), были ликвидированы украинскими спецслужбами. По словам Козюлина, они делали это при поддержке западных агентов. Тем временем Запад открещивается от этого, так как не желает ассоциироваться с террором. Спецслужбы действуют тайно и негласно поддерживают украинскую деятельность.

Депутат Госдумы Александр Спиридонов утверждает, что обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был преданным поклонником Алексея Навального*, участвовал в митингах, читал соответствующую литературу, а после решил служить Украине.

"Серебрякова легко подсадили на якобы великую цель освобождения Украины, а на деле сделали убийцей и потом выбросили после совершённого им злодеяния. Так было и с лётчиком-предателем Кузьминовым, который был убит в этом году. Украина использовала его один раз и за дальнейшей ненадобностью выбросила одного где-то в Испании. Вот же она — настоящая реальность! Украина всегда предаст предателя!", — пояснил депутат.