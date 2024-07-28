"Готова принять пулю": Трамп заступился за "русскую каратистку" после хейта из-за фото с покушения

Экс-президент США Дональд Трамп попытался пресечь все нападки на женщину-агента американской Секретной службы, которая якобы плохо защищала политика в момент покушения. Выступая на митинге в Сент-Клауде, Трамп назвал сотрудницу очень храброй и "готовой принять пулю".

"Она прикрывала меня как могла, а в фейковых новостях её раскритиковали, потому что она была недостаточно высокой. Она была такой храброй, она прикрывала меня, она была готова принять пулю", — приводит Daily Mail слова экс-главы Белого дома.