"Готова принять пулю": Трамп заступился за "русскую каратистку" после хейта из-за фото с покушения
Daily Mail: Трамп назвал храброй женщину-агента, защищавшую его от убийцы
Дональд Трамп и его телохранительница. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker
Экс-президент США Дональд Трамп попытался пресечь все нападки на женщину-агента американской Секретной службы, которая якобы плохо защищала политика в момент покушения. Выступая на митинге в Сент-Клауде, Трамп назвал сотрудницу очень храброй и "готовой принять пулю".
"Она прикрывала меня как могла, а в фейковых новостях её раскритиковали, потому что она была недостаточно высокой. Она была такой храброй, она прикрывала меня, она была готова принять пулю", — приводит Daily Mail слова экс-главы Белого дома.
Трампу пришлось публично заступиться за агента, потому в США разразился настоящий скандал и посыпались призывы запретить прекрасному полу заниматься подобной работой.
Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа покушались 13 июля. Пуля задела ухо политика, не причинив ему серьёзного вреда. Преступника Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте. После этого глава Секретной службы США Кимберли Читл признала вину спецслужб в связи с покушением на Трампа и подала в отставку. Как уже писал Life.ru, в телохранительнице политика опознали русскую каратистку Ольгу Новикову. Впрочем, официального подтверждения этому нет.