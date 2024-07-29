"Да здравствует МОК 2.0!" Медведев требует сломать МОК к чёртовой матери за "распил бабла" Медведев призвал собрать МОК 2.0 по заветам Пьера де Кубертена 29 июля, 10:58 Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Мировые спортивные организации, в том числе МОК, давно дискредитировали себя, погрязнув в бюрократии и коррупции, поэтому пора "пересобрать" их на принципах справедливости и прозрачности. Об этом написал в VK зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

"Похоже, что пришло время всё в этой преступной организации сломать к чёртовой матери и пересобрать организацию заново — на чистых, прозрачных спортивных принципах. По заветам [основателя олимпийского движения] Пьера де Кубертена... Да здравствует МОК 2.0!" — пояснил он.

По его мнению, в таких международных организациях остались лишь "напыщенные, важные главы международных федераций с бокалами дорогого шампанского и блеском очей". Медведев уверен, что пора сменить кадровый состав мировых объединений в спорте, чтобы пресечь дальнейший "бесконечные тусовки, распил бабла, шушуканья, намёки, альянсы и прочую преступную дребедень".

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы Татьяна Миссуми