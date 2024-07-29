"Верните женщину в семью!": Тимати неожиданно ввязался в замес вокруг Wildberries

"Наблюдаю за тем, как люди влезли в чужую семью и под видом романа и бракоразводного процесса просто пытаются отжать бизнес и вывести активы на подконтрольную компанию. Я выслушал всю историю и полностью поддерживаю Владислава. Хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате: очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью", — сказал в видеообращении артист, показав, что в момент записи рядом с ним за кадром находился Владислав Бакальчук.