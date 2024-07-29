"Верните женщину в семью!": Тимати неожиданно ввязался в замес вокруг Wildberries
Тимати потребовал пресечь "рейдерский захват" WB и вернуть Бакальчук в семью
Певец Тимати (Тимур Юнусов). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) неожиданно призвал остановить "рейдерский захват" маркетплейса Wildberries и "вернуть жену (имеется в виду гендиректор WB Татьяна Бакальчук) в семью". Соответствующее видеообращение, в записи которого принимал участие супруг владелицы торговой площадки Владислав Бакальчук, исполнитель опубликовал на личной странице в социальной сети
Тимати призвал остановить "рейдерский захват" Wildberries и вернуть Татьяну Бакальчук в семью. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / timatiofficial
"Наблюдаю за тем, как люди влезли в чужую семью и под видом романа и бракоразводного процесса просто пытаются отжать бизнес и вывести активы на подконтрольную компанию. Я выслушал всю историю и полностью поддерживаю Владислава. Хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате: очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью", — сказал в видеообращении артист, показав, что в момент записи рядом с ним за кадром находился Владислав Бакальчук.
Напомним, что ситуация стала резонансной после того, как Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой остановить рейдерский захват Wildberries. Оказалось, что речь идёт о сделке между WB и рекламной компанией Russ Outdoor и мужчина убеждён, будто его супруга согласилась на слияние не по собственной воле, а под воздействием бизнесменов Левана и Роберта Мирзоянов. Татьяна Бакальчук не осталась в стороне от поднятой шумихи и опровергла заявления о том, что маркетплейс по-рейдерски захватывают и добавила, что разводится с супругом, из-за чего он и забеспокоился. Кроме того она пояснила, что впредь Wildberries будет работать над логистической инфраструктурой вместе с Russ. Некоторые наши источники полагают, что так предпринимательница готовится к тому, что развестись с Владиславом, обеспечив себе выгодную позицию при разделе имущества. Есть и эксперты, которые считают иначе — глава группы DNS Дмитрий Алексеев заявил, что Татьяна Бакальчук рискует полностью потерять свою компанию из-за слияния.