Американский чиновник слил информацию об испытаниях "гиперзвука" в США

Соединённые Штаты испытали ещё один готовый прототип гиперзвукового оружия, совершив тестовый запуск системы на мысе Канаверал во Флориде. Соответствующей информацией с РИА "Новости" поделился американский военный чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Собеседник агентства уточнил, что испытания проводились армией США при содействии ВМС. Пуск осуществлялся с ракетного полигона на базе Космических сил США.