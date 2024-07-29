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29 июля, 20:54

Американский чиновник слил информацию об испытаниях "гиперзвука" в США

Чиновник рассказал о тесте гиперзвукового оружия на космической станции в США

Соединённые Штаты испытали ещё один готовый прототип гиперзвукового оружия, совершив тестовый запуск системы на мысе Канаверал во Флориде. Соответствующей информацией с РИА "Новости" поделился американский военный чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Собеседник агентства уточнил, что испытания проводились армией США при содействии ВМС. Пуск осуществлялся с ракетного полигона на базе Космических сил США.

"Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии", — добавил чиновник, не озвучив результатов теста.

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Пока американские конструкторы лишь испытывают "гиперзвук", оружие этого типа уже вовсю применяется в вооружённых конфликтах. Так, недавно первую ракету со скоростью полёта выше пяти Махов задействовали хуситы, а до этого успешными боевыми пусками гиперзвукового вооружения похвастались иранцы. В авангарде же этой тенденции находится Россия, которая уже оснастила сверхскоростными ракетами флот, авиацию и стратегические силы.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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