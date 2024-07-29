Американский чиновник слил информацию об испытаниях "гиперзвука" в США
Чиновник рассказал о тесте гиперзвукового оружия на космической станции в США
Соединённые Штаты испытали ещё один готовый прототип гиперзвукового оружия, совершив тестовый запуск системы на мысе Канаверал во Флориде. Соответствующей информацией с РИА "Новости" поделился американский военный чиновник, пожелавший сохранить анонимность.
Собеседник агентства уточнил, что испытания проводились армией США при содействии ВМС. Пуск осуществлялся с ракетного полигона на базе Космических сил США.
"Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии", — добавил чиновник, не озвучив результатов теста.
Пока американские конструкторы лишь испытывают "гиперзвук", оружие этого типа уже вовсю применяется в вооружённых конфликтах. Так, недавно первую ракету со скоростью полёта выше пяти Махов задействовали хуситы, а до этого успешными боевыми пусками гиперзвукового вооружения похвастались иранцы. В авангарде же этой тенденции находится Россия, которая уже оснастила сверхскоростными ракетами флот, авиацию и стратегические силы.