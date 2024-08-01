"Война": Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскрыл своё видение мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Как написал политический деятель в своём телеграм-канале, регион к шаткому миру может привести полномасштабная война.

"Узел на Ближнем Востоке затягивается. Сожалею о невинно погибших. Они всего лишь заложники отвратительного государства — США. Между тем всем ясно, что полномасштабная война — единственный путь к шаткому миру в регионе", — заявил третий президент России.