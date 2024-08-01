"Война": Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке
Зампред СБ Медведев: Война — единственный путь к шаткому миру на Ближнем Востоке
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскрыл своё видение мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Как написал политический деятель в своём телеграм-канале, регион к шаткому миру может привести полномасштабная война.
"Узел на Ближнем Востоке затягивается. Сожалею о невинно погибших. Они всего лишь заложники отвратительного государства — США. Между тем всем ясно, что полномасштабная война — единственный путь к шаткому миру в регионе", — заявил третий президент России.
Напомним, утром 31 июля стало известно о смерти Исмаила Хании, который являлся главой политбюро палестинского движения ХАМАС. Политика и его телохранителей убили в Тегеране. Движение возложило вину на Израиль, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой. Стоит отметить, что вечером 30 июля израильские военные ударили по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. Целью нападения был один из командиров шиитского движения "Хезболла" Фуад Шукр, который, как позже рассказали в ЦАХАЛ, был ликвидирован.