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Регион
1 августа, 00:02

"Война": Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке

Зампред СБ Медведев: Война — единственный путь к шаткому миру на Ближнем Востоке

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскрыл своё видение мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Как написал политический деятель в своём телеграм-канале, регион к шаткому миру может привести полномасштабная война.

"Узел на Ближнем Востоке затягивается. Сожалею о невинно погибших. Они всего лишь заложники отвратительного государства — США. Между тем всем ясно, что полномасштабная война — единственный путь к шаткому миру в регионе", — заявил третий президент России.

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Напомним, утром 31 июля стало известно о смерти Исмаила Хании, который являлся главой политбюро палестинского движения ХАМАС. Политика и его телохранителей убили в Тегеране. Движение возложило вину на Израиль, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой. Стоит отметить, что вечером 30 июля израильские военные ударили по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. Целью нападения был один из командиров шиитского движения "Хезболла" Фуад Шукр, который, как позже рассказали в ЦАХАЛ, был ликвидирован.

Алексей Соловьёв
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