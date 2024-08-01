Уличённого в хищениях на сухпайках генерала Булгакова проверят на связь с делом "Военторга"

Экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по делу о коррупции, проверят на причастность к хищениям в "Военторге". Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Указывается, что именно в период совершения преступлений по делу кражи на "несессорах" генерал курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ.