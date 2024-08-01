Уличённого в хищениях на сухпайках генерала Булгакова проверят на связь с делом "Военторга"
Генерала Булгакова проверят на причастность к хищениям в "Военторге"
Дмитрий Булгаков. Обложка © ТАСС / Алексей Ерешко
Экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по делу о коррупции, проверят на причастность к хищениям в "Военторге". Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Указывается, что именно в период совершения преступлений по делу кражи на "несессорах" генерал курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ.
Как пишет ТАСС, с "Военторгом" Грязинский пищевой комбинат, интересы которого лоббировал бывший главный "тыловик", заключил контракты на поставку сухих пайков. Так была выстроена система поставок некачественной продукции по завышенным ценам.
Напомним, 69-летнего экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали в июле. Бывшего главного "тыловика" подозревают в коррупции, его подозревают в поставках ВС РФ некачественных пайков по завышенным ценам. Генерал не признаёт вину, его отправили под стражу. Также по делу арестованы три совладельца АО "Грязинский пищевой комбинат". Компания, считает следствие, была в сговоре с Булгаковым и заменяла говядину на свинину в питании солдат.