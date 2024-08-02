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1 августа, 22:25

В Германии заявили, что Берлину нелегко далось решение об освобождении Красикова

Правительство ФРГ: Освобождение гражданина РФ Красикова было сложным решением

Вадим Красиков. Обложка © VK / РУССКИЕ БОЙЦЫ

Вадим Красиков. Обложка © VK / РУССКИЕ БОЙЦЫ

Для федерального правительства Германии было сложным решением освободить приговорённого к пожизненному заключению гражданина РФ Вадима Красикова. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт.

"Федеральному правительству это решение далось нелегко", — заявил Хебештрайт.

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Напомним, недавно словенский телеканал сообщил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. А накануне, 1 августа, СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в столице Турции Анкаре. Уже вечером того же дня ФСБ РФ подтвердила обмен и сообщила, что в результате на родину возвращены восемь россиян. Стоит отметить, что глава государства Владимир Путин прибыл в правительственный терминал Внуково-2, чтобы лично встретить граждан РФ. Вместе с ним на этом мероприятии присутствовали директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Алексей Соловьёв
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