В Германии заявили, что Берлину нелегко далось решение об освобождении Красикова
Правительство ФРГ: Освобождение гражданина РФ Красикова было сложным решением
Вадим Красиков. Обложка © VK / РУССКИЕ БОЙЦЫ
Для федерального правительства Германии было сложным решением освободить приговорённого к пожизненному заключению гражданина РФ Вадима Красикова. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт.
"Федеральному правительству это решение далось нелегко", — заявил Хебештрайт.
Напомним, недавно словенский телеканал сообщил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. А накануне, 1 августа, СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в столице Турции Анкаре. Уже вечером того же дня ФСБ РФ подтвердила обмен и сообщила, что в результате на родину возвращены восемь россиян. Стоит отметить, что глава государства Владимир Путин прибыл в правительственный терминал Внуково-2, чтобы лично встретить граждан РФ. Вместе с ним на этом мероприятии присутствовали директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.