Трамп: Байдена убрали из президентской гонки путём переворота

"Это был фактически переворот, если подумать, у него [Байдена] было 14 млн голосов. Он вёл кампанию в течение года и в итоге победил, но его выгнали. Они сказали: либо ты уходишь сейчас, либо мы уберём тебя по-плохому. Они сказали: есть лёгкий путь, а есть трудный, Джо, и ты уйдёшь. И он ушёл, а на его место поставили эту женщину, которая является провальным кандидатом", — сказал политик в разговоре с телеканалом Fox Business.