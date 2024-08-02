Трамп: Байдена убрали из президентской гонки путём переворота
Действующего главу США Джо Байдена заставили выйти из президентской гонки методом, который фактически является переворотом. Такое заявление сделал кандидат на пост руководителя Штатов от республиканцев Дональд Трамп, комментируя замену американского лидера в выборах на вице-президента США Камалу Харрис.
"Это был фактически переворот, если подумать, у него [Байдена] было 14 млн голосов. Он вёл кампанию в течение года и в итоге победил, но его выгнали. Они сказали: либо ты уходишь сейчас, либо мы уберём тебя по-плохому. Они сказали: есть лёгкий путь, а есть трудный, Джо, и ты уйдёшь. И он ушёл, а на его место поставили эту женщину, которая является провальным кандидатом", — сказал политик в разговоре с телеканалом Fox Business.
Напомним, что 21 июля Джо Байден объявил о том, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре. Это случилось после провальных дебатов с Трампом, многочисленных публичных конфузов демократа и подхваченного им коронавируса. 81-летний политик выразил свою поддержку Камале Харрис как кандидату от Демократической партии. К слову, сегодня она уже во всеуслышание назвала себя президентом Штатов, видимо, допустив оговорку, как это принято у американских демократов в последние годы.
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