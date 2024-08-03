В Болгарии не смогли договориться о составе нового правительства
Партия "Есть такой народ", обладающая последним мандатом для создания правительства Болгарии, не сумела сойтись с политическими оппонентами насчёт формирования нового правительства.
Финальные переговоры прошли между делегатами партии и победителем досрочных парламентских выборов 9 июня — коалицией "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ – СДС). Встреча длилась примерно три часа, однако стороны не смогли прийти к соглашению по поводу нового состава правительства.
Депутат от партии "Есть такой народ" Станислав Балабанов на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что лидер ГЕРБ – СДС Бойко Борисов несёт ответственность за неудачу третьей, последней попытки формирования кабинета министров.
В ближайшие несколько дней ожидается, что руководители партии "Есть такой народ" официально откажутся от попыток и вернут свой мандат президенту Румену Радеву. После этого лидер должен будет назначить дату новых досрочных парламентских выборов. Они станут седьмыми за последние три года и, вероятно, пройдут в октябре.
А в Венесуэле противники победы действующего президента Николаса Мадуро на выборах начали устраивать в стране антиправительственные беспорядки. Протестующие вступают в стычки с силовиками, используя даже огнестрельное оружие. На фоне кризиса в Венесуэле некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. А аргентинский лидер Хавьер Милей призвал венесуэльских военных встать на сторону несогласных. Продолжают вмешиваться и США, которым кажется, что при подсчёте голосов были допущены "серьёзные ошибки". Там уже готовят против Венесуэлы санкции.
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