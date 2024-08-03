В Болгарии не смогли договориться о составе нового правительства

Партия "Есть такой народ", обладающая последним мандатом для создания правительства Болгарии, не сумела сойтись с политическими оппонентами насчёт формирования нового правительства.

Финальные переговоры прошли между делегатами партии и победителем досрочных парламентских выборов 9 июня — коалицией "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ – СДС). Встреча длилась примерно три часа, однако стороны не смогли прийти к соглашению по поводу нового состава правительства.

Депутат от партии "Есть такой народ" Станислав Балабанов на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что лидер ГЕРБ – СДС Бойко Борисов несёт ответственность за неудачу третьей, последней попытки формирования кабинета министров.