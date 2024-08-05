"Пересылали фото": Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа

Интригующие детали расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания постепенно превращаются в сенсационные. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Оказывается, более чем за полтора часа до выстрелов в Трампа полицейские пересылали друг другу фотографии стрелка — Томаса Мэттью Крукса, который ходил по территории комплекса, где должен был выступать кандидат в президенты, и выверял расстояния при помощи, внимание, оптического дальномера", — указала она в телеграм-канале в понедельник, 5 августа.

Дипломат обратила внимание, что сотрудникам Секретной службы США не было дела до слоняющегося подозрительного человека. Кроме того, из переписки полицейских Пенсильвании следует, что накануне покушения из охраняемого периметра убрали склад AGR № 6, с крыши которого и стрелял Крукс. Забраться туда ему не составило труда — преступник не проходил досмотр, а вход на крышу был открыт.

Захарова упомянула и другие умопомрачительные факты. Так, злоумышленник запускал дроны незадолго до митинга в Пенсильвании, а Секретная служба США не стала встречаться с ним, несмотря на подозрения полицейских.

"Может, американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности? Хотя бы первых лиц политической арены США", — предложила Захарова.