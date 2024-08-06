СК подтвердил задержание трёх газовщиков после взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Следственный комитет подтвердил факт задержания трёх сотрудников газовой компании по делу о взрыве в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе ведомства.

"По подозрению в совершении преступления задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.