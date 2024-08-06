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Регион
6 августа, 10:58

СК подтвердил задержание трёх газовщиков после взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Служебный автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Служебный автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Следственный комитет подтвердил факт задержания трёх сотрудников газовой компании по делу о взрыве в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе ведомства.

"По подозрению в совершении преступления задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.

Уже скоро суд изберёт им меру пресечения. На месте происшествия проведены следственные действия, ожидаются результаты судебных экспертиз.

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Напомним, 1 августа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле случился взрыв. У здания обрушилось несколько подъездов. Известно о десяти погибших, среди которых — пять детей. Ещё 26 человек пострадали. Местные власти объявили 3 августа днём траура. Неравнодушные несут цветы и игрушки к месту трагедии. Сегодня, 6 августа, СМИ написали о задержании по делу мастера и двух слесарей газовой компании.

Николай Рюмин
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