СК подтвердил задержание трёх газовщиков после взрыва в доме в Нижнем Тагиле
Служебный автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru
Следственный комитет подтвердил факт задержания трёх сотрудников газовой компании по делу о взрыве в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе ведомства.
"По подозрению в совершении преступления задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.
Уже скоро суд изберёт им меру пресечения. На месте происшествия проведены следственные действия, ожидаются результаты судебных экспертиз.
Напомним, 1 августа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле случился взрыв. У здания обрушилось несколько подъездов. Известно о десяти погибших, среди которых — пять детей. Ещё 26 человек пострадали. Местные власти объявили 3 августа днём траура. Неравнодушные несут цветы и игрушки к месту трагедии. Сегодня, 6 августа, СМИ написали о задержании по делу мастера и двух слесарей газовой компании.