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Регион
6 августа, 17:55

Лавров и глава МИД Иордании призвали страны Ближнего Востока к сдержанности

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом ас-Сафади. Об этом сообщается в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.

"Министры обменялись мнениями о развитии военно-политической ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшей деэскалации обстановки в регионе", — указано в сообщении.

Стороны подчеркнули, что и Москве, и Амман призывают все вовлечённые стороны в конфликт проявлять сдержанность во избежание катастрофических последствий для Ближнего Востока. Лавров и ас-Сафади условились продолжать контакты.

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Напомним, ситуация в регионе накалилась вечером 30 июля после удара Израиля по столице Ливана Бейруту. Его целью был командир "Хезболлы" Фуад Шукр. Сперва в шиитском движении заявили, что Шукр выжил, однако вскоре в ЦАХАЛ подтвердили его гибель. 31 июля стало известно о гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он стал жертвой авиаудара в собственной резиденции в столице Ирана Тегеране. В КСИР заявили, что политик был убит израильским снарядом малой дальности, боевая часть которого весила около семи килограммов. Иран пообещал удар возмездия.

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Life.ru

Никита Никонов
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