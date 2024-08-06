Лавров и глава МИД Иордании призвали страны Ближнего Востока к сдержанности

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом ас-Сафади. Об этом сообщается в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.

"Министры обменялись мнениями о развитии военно-политической ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшей деэскалации обстановки в регионе", — указано в сообщении.