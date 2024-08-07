Дело по статьям о теракте и убийстве завёл СК после атаки ВСУ на Курскую область

Следственный комитет России в связи с атакой ВСУ на приграничные населённые пункты Курской области возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая "Теракт", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие", — говорится в сообщении.