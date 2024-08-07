Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 11:06

Дело по статьям о теракте и убийстве завёл СК после атаки ВСУ на Курскую область

Последствия атаки ВСУ на Курскую область. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия атаки ВСУ на Курскую область. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Следственный комитет России в связи с атакой ВСУ на приграничные населённые пункты Курской области возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая "Теракт", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие", — говорится в сообщении.

В соответствии с поручением главы СК Александра Бастрыкина правоохранительные органы в настоящее время принимают меры для установления лиц из числа украинской армии, которые отдавали и исполняли преступные приказы о нападении на гражданские объекты. В ходе предварительного следствия их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Очередь не кончается: Куряне массово пришли сдать кровь для пострадавших от обстрелов ВСУ
Очередь не кончается: Куряне массово пришли сдать кровь для пострадавших от обстрелов ВСУ

Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Спустя сутки на границе продолжаются бои, и обстановка остаётся тяжёлой. За ночь в небе над регионом сбили несколько вражеских беспилотников. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе шесть детей. Минобороны отчитывалось об уничтожении до 260 солдат и 50 единиц бронетехники ВСУ.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • СК РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров