Дело по статьям о теракте и убийстве завёл СК после атаки ВСУ на Курскую область
Последствия атаки ВСУ на Курскую область. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Следственный комитет России в связи с атакой ВСУ на приграничные населённые пункты Курской области возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая "Теракт", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие", — говорится в сообщении.
В соответствии с поручением главы СК Александра Бастрыкина правоохранительные органы в настоящее время принимают меры для установления лиц из числа украинской армии, которые отдавали и исполняли преступные приказы о нападении на гражданские объекты. В ходе предварительного следствия их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.
Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Спустя сутки на границе продолжаются бои, и обстановка остаётся тяжёлой. За ночь в небе над регионом сбили несколько вражеских беспилотников. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе шесть детей. Минобороны отчитывалось об уничтожении до 260 солдат и 50 единиц бронетехники ВСУ.