В Курской области отменили все массовые мероприятия на фоне обстрелов со стороны ВСУ
Смирнов сообщил об отмене всех массовых мероприятий в Курской области
В Курской области на фоне обстрелов со стороны ВСУ отменены все массовые мероприятия, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона.
"Решением оперативного штаба в регионе отменено проведение всех массовых мероприятий", — сказал чиновник в обращении, опубликованном в телеграм-канале.
Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. ВС РФ дали отпор противнику, однако спустя сутки на границе продолжаются бои. Обстановка остаётся тяжёлой. За минувшую ночь в небе над регионом сбили несколько беспилотников. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе шесть детей. Минобороны отчитывалось об уничтожении до 260 солдат и 50 единиц бронетехники ВСУ.
Telegram / Алексей Смирнов