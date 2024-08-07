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Регион
7 августа, 11:17

В Курской области отменили все массовые мероприятия на фоне обстрелов со стороны ВСУ

Смирнов сообщил об отмене всех массовых мероприятий в Курской области

В Курской области на фоне обстрелов со стороны ВСУ отменены все массовые мероприятия, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона.

"Решением оперативного штаба в регионе отменено проведение всех массовых мероприятий", — сказал чиновник в обращении, опубликованном в телеграм-канале.

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Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. ВС РФ дали отпор противнику, однако спустя сутки на границе продолжаются бои. Обстановка остаётся тяжёлой. За минувшую ночь в небе над регионом сбили несколько беспилотников. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе шесть детей. Минобороны отчитывалось об уничтожении до 260 солдат и 50 единиц бронетехники ВСУ.

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Telegram / Алексей Смирнов

Матвей Константинов
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