Сырский созвонился с одним из командующих НАТО после атаки на Курскую область

На фоне атаки украинских войск на Курскую область главнокомандующий ВСУ Александр Сырский созвонился с главкомом объединёнными ВС НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

"Имел разговор с генералом Кристофером Каволи, поблагодарил за оказанную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности, относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашего ПВО", — написал Сырский в соцсетях.