Сырский созвонился с одним из командующих НАТО после атаки на Курскую область
Александр Сырский. Обложка © ТАСС / Zuma
На фоне атаки украинских войск на Курскую область главнокомандующий ВСУ Александр Сырский созвонился с главкомом объединёнными ВС НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.
"Имел разговор с генералом Кристофером Каволи, поблагодарил за оказанную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности, относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашего ПВО", — написал Сырский в соцсетях.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, а к 8 августа противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники. Власти Курской области сообщили, что ВСУ не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр, а наоборот, отступают. Днём 8 августа стало известно, что наши войска провели контрпрорыв в Курской области, ВСУ несут потери.