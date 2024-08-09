Власти опровергли данные о боях в курском Коренево

"Сегодня утром было шумно. Слышны были выстрелы, наверное, из пушек. Автоматных очередей не слышно. По крайней мере, у нас в посёлке никого нет — ни техники военной, ни людей военных", — приводит РИА "Новости" слова Пугачёва.

Чиновник уточнил, что по посёлку Коренево ни разу не стреляли, разрушений инфраструктуры нет. В настоящее время глава населённого пункта помогает уехать всем желающим. В частности, он отвёз местных жителей в Рыльск. Глава Коренево добавил, что около посёлка находится село с одноимённым названием. По его словам, местные жители этого населённого пункта рассказывают, что там тоже не идут бои.