Власти опровергли данные о боях в курском Коренево
Глава курского Коренево Пугачёв заявил, что в посёлке не ведутся боевые действия
Никаких боевых действий на территории курского Коренево не ведётся. Об этом сообщил глава посёлка Роман Пугачёв.
"Сегодня утром было шумно. Слышны были выстрелы, наверное, из пушек. Автоматных очередей не слышно. По крайней мере, у нас в посёлке никого нет — ни техники военной, ни людей военных", — приводит РИА "Новости" слова Пугачёва.
Чиновник уточнил, что по посёлку Коренево ни разу не стреляли, разрушений инфраструктуры нет. В настоящее время глава населённого пункта помогает уехать всем желающим. В частности, он отвёз местных жителей в Рыльск. Глава Коренево добавил, что около посёлка находится село с одноимённым названием. По его словам, местные жители этого населённого пункта рассказывают, что там тоже не идут бои.
Напомним, ВСУ попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что ситуация в регионе сложная, но вовсе не критическая. В приграничную зону уже переброшены бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольцы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется постоянными обстрелами. По сведениям Минобороны, за всё время ВСУ потеряли уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Тем временем МЧС ввело в регионе федеральный режим ЧС.
Telegram / Алексей Смирнов