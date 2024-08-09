"Элита" ВСУ на Bradley замечена в боях в курском приграничье
Эксперт Алёхин: На атаку в Курской области брошены "элитные" подразделения ВСУ
ВСУ подключили к атаке в Курской области "элитные" подразделения, которые мощно вооружены и действуют под прикрытием западной военной техники. Именно поэтому они смогли продержаться у приграничья, объяснил "Царьграду" социальный аналитик, технолог, правозащитник Роман Алёхин.
"Это никакая не тероборона. Это реально элитные подразделения, с Bradley, с серьёзной техникой. Так что они собрали для реального наступления", — высказался аналитик.
Он уверен, что главная цель наступления Киева в Курской области — получение аргументов для мирных переговоров с Россией. Владимир Зеленский долго тянул и собирал силы, чтобы решиться на второе контрнаступление, заключил Алёхин.
Напомним, что ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа, в приграничье до сих пор продолжаются сражения. Из ряда населённых пунктов проводится эвакуация местных жителей, однако она осложняется отказом некоторых покидать свои дома. В регионе объявили ЧС федерального характера. По информации МО РФ, потери врага составляют порядка тысячи человек и свыше 100 единиц бронетехники. Также СМИ сообщают о ликвидации трёх украинских генералов, которые руководили операцией по наступлению. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Российская армия полностью покончит с засланцами в ближайшие дни.
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