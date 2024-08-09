"Элита" ВСУ на Bradley замечена в боях в курском приграничье

ВСУ подключили к атаке в Курской области "элитные" подразделения, которые мощно вооружены и действуют под прикрытием западной военной техники. Именно поэтому они смогли продержаться у приграничья, объяснил "Царьграду" социальный аналитик, технолог, правозащитник Роман Алёхин.

"Это никакая не тероборона. Это реально элитные подразделения, с Bradley, с серьёзной техникой. Так что они собрали для реального наступления", — высказался аналитик.