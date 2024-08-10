Волонтёры из разных стран в Белгороде собирают помощь для пострадавших курян
Волонтёры из разных стран мира собирают помощь для жителей приграничных сёл Курской области в Белгороде. Об этом пишет SHOT.
Волонтёры из разных стран в Белгороде собирают помощь для пострадавших курян. Видео © SHOT
Встретить в пункте сбора можно людей из разных стран. Кто-то более 30 лет жил в Германии, а теперь не хочет быть на стороне тех, кто выступает против его родины. Некоторые приехали сюда из стран Азии и Ближнего Востока. Все говорят примерно об одном и том же: "Мы большая семья, и нельзя оставаться в стороне, когда твой ближний оказался в беде".
Сбор помощи для людей, вынужденных срочно покинуть свои дома, организован Народным фронтом. В первую очередь вынужденным переселенцам отправляют средства гигиены, продукты долгого хранения и медикаменты.
В приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, они начались ещё 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим КТО. По данным Минобороны РФ, за четыре дня ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. С российской стороны пострадавшими числятся 66 мирных жителя, в том числе 9 детей, есть и погибшие. Волонтёры оказывают помощь жителям региона. Там пополнят запасы генераторов, воды и лекарств из-за сложной обстановки.