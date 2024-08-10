Волонтёры из разных стран в Белгороде собирают помощь для пострадавших курян

Встретить в пункте сбора можно людей из разных стран. Кто-то более 30 лет жил в Германии, а теперь не хочет быть на стороне тех, кто выступает против его родины. Некоторые приехали сюда из стран Азии и Ближнего Востока. Все говорят примерно об одном и том же: "Мы большая семья, и нельзя оставаться в стороне, когда твой ближний оказался в беде".