В ОБСЕ отказались комментировать атаку ВСУ на Поддубного в Курской области

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не стал комментировать атаку на автомобиль российского военного корреспондента Евгения Поддубного. Его старший советник по вопросам свободы средств массовой информации Дейн Коруга объяснил отсутствие ответа якобы недостатком информации об инциденте.