В ОБСЕ отказались комментировать атаку ВСУ на Поддубного в Курской области
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не стал комментировать атаку на автомобиль российского военного корреспондента Евгения Поддубного. Его старший советник по вопросам свободы средств массовой информации Дейн Коруга объяснил отсутствие ответа якобы недостатком информации об инциденте.
"Представитель [ОБСЕ по вопросам свободы СМИ] не располагает достаточной информацией об этом инциденте, чтобы прокомментировать его", — приводит его ответ РИА "Новости".
Напомним, что автомобиль Поддубного был атакован украинским FPV-дроном 7 августа. Сперва в СМИ появились сообщения о гибели военкора, однако эту информацию оперативно опровергли: выяснилось, что журналист серьёзно пострадал и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Вчера было опубликовано видео с камеры видеорегистратора автомобиля, водитель которого пришёл раненому Поддубному на помощь. Как рассказал шофёр, военкор в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили беспилотником по горящей машине журналиста. Сейчас пострадавший по-прежнему находится в клинике имени Склифосовского в Москве, врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.
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