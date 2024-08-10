Действия украинской армии в Курской области показывают, что мирным путём киевский режим вопрос решать не хочет. Как считает археофутурист, писатель Роман Антоновский, цель западных партнёров — не помочь украинцам забрать присоединённые к РФ области, а раздробить страну на множество слабых полуколониальных республик. Он отметил, что лидеры некоторых государств даже не скрывают такого желания, выступая с подобными заявлениями публично.

"Даже если Трамп победит и свернёт частично помощь хохлам, Европка и Британия будут дальше гнать хохлов с нами воевать. Как ни странно, в их непримиримой позиции есть плюсы для России. Чем дольше идёт СВО, тем больше правеет общество и государство. Общество быстрее, государство медленнее, но тренд есть", — отметил эксперт.

По его словам, если сейчас всё остановить миром, то в Россию, на свои посты приедут релоканты, которые оставили страну в 2022-м, и заткнут рот наиболее громким патриотам. Он отметил, что с Украиной и НАТО всё равно придётся снова воевать, так как любое перемирие сейчас — передышка для них, чтобы собраться с силами для новой войны против русских.