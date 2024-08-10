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10 августа, 19:36

Писатель раскрыл истинную цель Запада, который оказался не против кровавой бойни под Курском

Писатель Антоновский: Действиями под Курском Запад хочет раздробить Россию

Действия украинской армии в Курской области показывают, что мирным путём киевский режим вопрос решать не хочет. Как считает археофутурист, писатель Роман Антоновский, цель западных партнёров — не помочь украинцам забрать присоединённые к РФ области, а раздробить страну на множество слабых полуколониальных республик. Он отметил, что лидеры некоторых государств даже не скрывают такого желания, выступая с подобными заявлениями публично.

"Даже если Трамп победит и свернёт частично помощь хохлам, Европка и Британия будут дальше гнать хохлов с нами воевать. Как ни странно, в их непримиримой позиции есть плюсы для России. Чем дольше идёт СВО, тем больше правеет общество и государство. Общество быстрее, государство медленнее, но тренд есть", — отметил эксперт.

По его словам, если сейчас всё остановить миром, то в Россию, на свои посты приедут релоканты, которые оставили страну в 2022-м, и заткнут рот наиболее громким патриотам. Он отметил, что с Украиной и НАТО всё равно придётся снова воевать, так как любое перемирие сейчас — передышка для них, чтобы собраться с силами для новой войны против русских.

"Если к властям придёт осознание, что СВО придётся выигрывать любой ценой, достигая задачи-максимум, а не минимум, то правые преобразования ускорятся, а идеология здорового русского национализма и православного консерватизма станет мейнстримом", — отметил в своём телеграм-канале Антоновский.

В Германии назвали "самую важную часть фронта" для ВСУ
В Германии назвали "самую важную часть фронта" для ВСУ

Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим КТО, к поиску и обнаружению украинских диверсантов привлечены сотрудники Росгвардии. По данным Минобороны РФ, за четыре дня ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Уточняется, что в кровавой операции участвуют канадские и грузинские наёмники. В США осуждать украинскую армию не стали, отметив, что действия ВСУ под Курском не нарушают запретов на использование поставленного оружия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Александра Мышляева
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