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11 августа, 11:33

В ударе ВСУ по Курской области нашли след планировщиков НАТО, пишут СМИ

АТ: НАТО помогала ВСУ планировать атаку на Курскую область

План киевского режима по нападению на Курскую область был спланирован с помощью специалистов НАТО. Об этом рассказывает издание Asia Times.

"Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО", — сообщается в материале.

Издание отметило, что сам альянс сейчас не выстоит в открытом столкновении с Россией. Однако подобные атаки могли бы стать одним из способов противодействия Москве.

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Напомним, в приграничных районах РФ продолжаются бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим КТО, сотрудники Росгвардии ищут украинских боевиков. По статистике Минобороны РФ, за четыре дня ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Уточняется, что в жестоком задании участвуют канадские и грузинские наёмники. В США упрекать Киев не стали, отметив, что действия ВСУ под Курском вполне законны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Николай Рюмин
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